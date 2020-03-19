Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Bakan Kasapoğlu, başkanlarla buluşuyor - Spor

Bakan Kasapoğlu, başkanlarla buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile korona virüs salgınına yönelik süreçle ilgili olarak bir araya gelecek.

19.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:07
Bakan Kasapoğlu, başkanlarla buluşuyor
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile korona virüs salgınına yönelik süreçle ilgili olarak bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Futbol , Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan korona virüs salgını özellikle Avrupa'da etkisini göstermiş ve birçok ülkede ligler ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ise tedbir olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Yapılacak toplantının ardından liglerin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Spor
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Spor
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Spor
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Spor
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Spor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Spor
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Loading