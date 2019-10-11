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Bakan Kasapoğlu, başkanlarla maçı takip etti

Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile beraber takip etti.

11.10.2019 22:45Bakan Kasapoğlu, başkanlarla maçı takip etti
Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile beraber takip etti.
Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Kupası Elemeleri müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yan yana izledi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Arnavutluk, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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