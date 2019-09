Bakan Kasapoğlu, "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun düzenlediği "Beraber Yürüyelim" etkinliğinde yürüyüş yaptı.Bahçelievler semtindeki Aşkabat Caddesi'nden (7. cadde) başlayan yürüyüş Anıttepe Tesisleri'nde sona erdi.Yürüyüşe Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra eşi Betül Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sanatçı Haluk Levent, Bakanlık çalışanları, genç gönüllüler ve diğer yetkililer katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yürürken yaptığı ilk konuşmasında, etkinliği düzenleyen Herkes İçin Spor Federasyonunun yetkililerine teşekkür ederek, "Hareketliliği arttırma hem zihinsel hem de bedensel sağlık açısından önemli. Spor engel tanımaz." dedi."Bugün tüm Türkiye yürüyor." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Sağlık, dostluk, kardeşlik için yürüyor. Spor demek beraber olmak demek, sağlık demek. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda biz de Gençlik Spor Bakanlığı olarak toplumumuzu spor yapan bir toplum yapmak için teşvik ediyoruz. Yürüyerek düşünmek, yürüyerek sohbet etmek mümkün. Çok güzel bir etkinliği tüm dostlarla beraber gerçekleştiriyoruz."Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıttepe Tesisleri'nde de etkinliğe katılanlara bir konuşma yaptı.Kendileriyle yürüyen herkese teşekkür eden Kasapoğlu, "Bizimle birlikte yürüyen halkımıza, federasyona ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz, sporu günün bir anında yapabileceğimiz bir alışkanlık haline getirmek. Yani spor kültürünü yaymak." ifadelerini kullandı.Spor yapmak için her imkanın bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Spor bizim yapmamız gereken ve sahip olmamız gereken bir alışkanlık. Bunun için her türlü imkanımız var. Tüm halkımızı tesislerimize davet ediyorum. Ülkemizdeki spor tesislerinin kalitesi ve yeniliği inanın hiçbir ülkede yok. Son 18 yılda gerçekleşen spor devrimi devasa nitelikte. Bizim yarınlarımız, her şeyimiz gençlerimiz. Gençlerimizi sporla iç içe yetiştirmemek için hiçbir bahanemiz yok."Kadınları işaret ettiGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının bir bölümünde de sporda kadının rolünün önemine dikkati çekti.Kadınlarla ilgili olarak Kasapoğlu, "Kadınlarımız bizim için çok önemli. Spor için, sportif başarı ve sporun tabana yayılması için çok önemli." ifadelerini kullandı.Amaçlarının toplumun spora erişimini kolay hale getirmek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Üzülerek görüyorum ki yürümemek için aracımızı gideceğimiz yere kadar park etme gayretimiz var. Bundan vazgeçmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora önem vermesi, sporcuya değer vermesi.. Bu manada bizler için önemli bir imkan, önemli bir ilham kaynağı. Bunu da en güzel şekilde değerlendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından tesislerde kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Kasapoğlu sonrasında ise tesislerden ayrıldı.Etkinlikte konuşan Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı da projenin 2002 yılından bu yana sürdüğünü belirterek şunları söyledi:"Kentlerin nüfusları artık insanları boğuyor, insanları strese sokuyor ve hareketsizliğe itiyor. Biz de bugün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül'de yapılan ve 2002 yılından bu yana devam eden bu projenin Türkiye ayağında 81 ilimizde eş zamanlı bir şekilde beraber yürüyelim dedik. Çünkü artık çocuklarımız, gençlerimiz sokaklarını geri istiyor. Hareket etmek istiyor. Çünkü hareket etmek insanın keşfidir."Bakanla birlikte yürüyüşe katılan sanatçı Haluk Levent ise çok güzel bir yürüyüş olduğunu belirterek, "Burada bulunmaktan mutlu oldum. Sayın Bakanımızı yakaladım. Bisikletliler, yayalar ve engellilerle ilgili görüşme imkanımız oldu. Yürüyerek anlatıyorum. Güzel bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.Zeynep Serra ilgi odağı olduGençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri İlhan Demir'in 3 aylık bebeği Zeynep Serra yürüyüş alanında toplananların ilgi odağı oldu.İlhan Demir ve eşi Hanife Demir ile 3 aylık bebekleri Zeynep Serra, alanda bulunan emniyet görevlileri, sporcular, vatandaşlar ve bakanlık görevlilerinin ilgisini çekti.Zeynep Serra Demir, kortej içinde yürüyüşe katılan en genç isim oldu.