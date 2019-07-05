05.07.2019 22:56
Haberler» Spor» Haber

Bakan Kasapoğlu, Beril Böcekler'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Beril Böcekler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 16.21.39'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA
Avrupa, Rusya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:48   Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bekir Akın'ı istiyor
23:22   (Özel Haber) Soner Demirtaş: "Tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum"
23:11   Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e teşekkür
23:07   Bakan Kasapoğlu: "Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması"
23:07   Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları
22:56   Bakan Kasapoğlu, Beril Böcekler'i tebrik etti
22:56   (Özel Haber) Evin Demirhan: "Ben bir tarih yaşamak istiyorum"