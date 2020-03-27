Bakan Kasapoğlu: "Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetiyoruz"
Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
27.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:48
Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte, sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk oldu. (1)
Kaynak: AA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu, Güncel