Bakan Kasapoğlu: "Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden gelen vatandaşların karantina altına alınmasına ilişkin, "Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Yurtlarımızda yatak, duş, mutfak başta olmak üzere tüm temel imkanlar en güzel şekilde söz konusu" dedi.
15.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:54
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden gelen vatandaşların karantina altına alınmasına ilişkin, "Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Yurtlarımızda yatak, duş, mutfak başta olmak üzere tüm temel imkanlar en güzel şekilde söz konusu" dedi.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığında umreden gelen vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumunun 700 bin kişilik kapasitesinin olduğunu hatırlatarak, yurtların olağanüstü durumlarda vatandaşlar tarafından da kullanılabileceğini söyledi. Kasapoğlu, "Öğrenciler yurtlarda kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz. Ücret ödeyenlerin ücretlerini yarından itibaren iade etmeye başlayacağız. Burs ve kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek" dedi.
Bakan Kasapoğlu, yurtları en hijyenik şekilde öğrencilere teslim edeceklerini kaydederek, "Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Gençlerimizin de, umreden dönen vatandaşlarımızın da, herkesimin sağlığını koruma amaçlı yapılan uygulama. Yurtlarımızda yatak, duş, mutfak başta olmak üzere tüm temel imkanlar en güzel şekilde söz konusu. Bu çerçevede nitelikli karantina olması hasebiyle yurtlarımız her daim milletimizin hizmetindedir. Yurtlarımız yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahiptir" diye konuştu. - ANKARA
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığında umreden gelen vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumunun 700 bin kişilik kapasitesinin olduğunu hatırlatarak, yurtların olağanüstü durumlarda vatandaşlar tarafından da kullanılabileceğini söyledi. Kasapoğlu, "Öğrenciler yurtlarda kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz. Ücret ödeyenlerin ücretlerini yarından itibaren iade etmeye başlayacağız. Burs ve kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek" dedi.
Bakan Kasapoğlu, yurtları en hijyenik şekilde öğrencilere teslim edeceklerini kaydederek, "Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Gençlerimizin de, umreden dönen vatandaşlarımızın da, herkesimin sağlığını koruma amaçlı yapılan uygulama. Yurtlarımızda yatak, duş, mutfak başta olmak üzere tüm temel imkanlar en güzel şekilde söz konusu. Bu çerçevede nitelikli karantina olması hasebiyle yurtlarımız her daim milletimizin hizmetindedir. Yurtlarımız yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahiptir" diye konuştu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Politika
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