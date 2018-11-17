Bakan Kasapoğlu, Buse Tosun'u Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Buse Tosun'u tebrik etti. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Buse Tosun'u Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti. Bakan Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:
"23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalyanın sahibi olarak bayrağımızı göndere çektiren milli sporcumuz Buse Tosun'u tebrik ediyorum." - ANKARA
Mehmet Kasapoğlu
17 Kasım 2018 Cumartesi 01:46