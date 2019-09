Bakan Kasapoğlu, Can Öncü'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Moto3 Şampiyonası San Marino ayağının serbest antrenmanında kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü'yü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Bakan Kasapoğlu, kazada sol köprücük kemiği kırılan Can Öncü ile telefonla görüşerek yarınki ameliyatı öncesinde milli sporcuya moral verdi. Can Öncü'nün son durumuyla ilgili bilgiler alan Kasapoğlu, genç sporcunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.Türkiye Motosiklet Federasyonu yaptığı açıklamada, kazanın ardından Can Öncü'nün yerine ikizi Deniz Öncü'nün bu hafta sonu koşulacak yarışlarda piste çıkacağını bildirdi. - ANKARA