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Bakan Kasapoğlu, Çatalca'da gençler ve sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Çatalca Belediyesini ziyaret etti, ilçedeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50Bakan Kasapoğlu, Çatalca'da gençler ve sporcularla bir araya geldi
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da Belediyesini ziyaret etti, ilçedeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları çerçevesinde Çatalca Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mesut Öner ile görüşen Bakan Kasapoğlu, ilçedeki gençlik ve spor alanındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sporda kalkınmayı, sportif anlamdaki başarıyı ve sporun tabana yayılmasını yerel yönetimlerin desteği ile gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda Çatalca'ya yeni tesisler kazandırmayı planlıyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızlar yetiştirmek amacıyla Çatalca'ya basketbol potaları yapacağız. Mahallelere semt sahaları inşa edeceğiz. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı geliştireceğiz. Sadece tesisler inşa etmekle kalmayacak, Çatalca'dan şampiyon sporcular çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra bir süre önce yenilenerek gençlere hizmet vermeye başlayan Çatalca Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkezde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kasapoğlu, gençlerin yarıyıl tatilinde okullarından ayrı kaldıkları vakti gençlik merkezlerinde en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, Çatalca'daki merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlik merkezinin ardından İstanbul Kestanelik Spor Salonu'nda hentbolcuların çalışmalarını izledi ve sporcularla sohbet etti.

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Çatalca, Güncel

Kaynak: AA

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