Haberler» Spor» Haber

Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik"

TFF Süper Kupa Finali Ankara Eryaman Stadyumu Galatasaray-Akhisarspor maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrikANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı...

08.08.2019 00:10
Bakan Kasapoğlu:
TFF Süper Kupa Finali
Ankara Eryaman Stadyumu
Galatasaray-Akhisarspor maçı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa, Ankara, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:23   Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kupayı biz kaldırdık çok mutluyuz"
00:13   Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı
00:12   TFF Başkanı Özdemir: "Güzel bir final maçı oldu"
00:10   İrfan Saraloğlu: "Hakem maçın önüne geçti"
00:10   2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı
00:10   Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik"
00:08   Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Pes etmeyecek bir anlayışımız var