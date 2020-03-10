Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap ve top hediye etti.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:29
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap ve top hediye etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Teşkilatı'na yürüdü. Yol üzerindeki esnafları selamlayan Bakan Kasapoğlu, Refika Küçükçalık İlkokulu'nda bahçede oynayan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilere kitap ve top hediye etti.
Bakan Kasapoğlu daha sonra parti il binasına gelerek partililerle görüştü. - KAYSERİ
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Teşkilatı'na yürüdü. Yol üzerindeki esnafları selamlayan Bakan Kasapoğlu, Refika Küçükçalık İlkokulu'nda bahçede oynayan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilere kitap ve top hediye etti.
Bakan Kasapoğlu daha sonra parti il binasına gelerek partililerle görüştü. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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