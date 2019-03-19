Bakan Kasapoğlu, Çocuklarla Basketbol Oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Akçakocaspor atkısı takan Kasapoğlu, ilçede esnafı gezdi, gençlere kitap ve satranç takımı hediye edip, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Gezisi sırasında AK Parti
Akçakoca Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yemenici
için destek isteyen Kasapoğlu, daha sonra Yalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, bir süre burada basketbol
oynayan çocukların oyununa katıldı.
Düzce, Akçakoca, basketbol, Güncel
Kaynak: AA