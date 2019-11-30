Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi - Spor

Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubuna ilişkin açıklamada bulundu.

30.11.2019 21:37 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:42Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takımı'nın Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubuna ilişkin açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı A grubunu değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda Ay Yıldızlı Ekip, A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda eşleşmeyi değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadesini kullandı. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:24 Semih Özsoy: Asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz
23:24 EURO 2020 kura çekiminin ardından
23:20 EURO 2020 kura çekiminin ardından
23:17 Erdoğan ile telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi
23:16 Nihat Özdemir: "Bu grubu çok istemiştim"
22:57 Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki
22:43 Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?
22:14 İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak
21:31 Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:25:37