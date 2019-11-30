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Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubuna ilişkin açıklamada bulundu.

30.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:45Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takımı'nın Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubuna ilişkin açıklamada bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı A grubunu değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda Ay Yıldızlı Ekip, A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda eşleşmeyi değerlendirdi.
Bakan Kasapoğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadesini kullandı.
(Yunus Emre Kartal/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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