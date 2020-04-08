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Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlar için Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi.

08.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:01
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır 'da terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlar için Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi.


Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde alçak terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa
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