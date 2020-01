Bakan Kasapoğlu, Düzce Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye 'nin kutsal topraklarının her zaman kirli odakların hedefinde olduğunu ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurulan tuzakları milletçe bozacaklarını söyledi.AK Parti Düzce İl Başkanlığınca Avni Akyol KYK Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, Düzce'yi, gençlerini, sporunu, her gün bir adım ileri götürmeye çalıştıklarını vurguladı.Bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir rehabilitasyon alanını Düzce'ye kuracaklarını belirten Kasapoğlu, uluslararası gençler de dahil tüm gençleri eğitim noktasında ağırlamak için gençlik kampı kuracaklarını da ifade etti.Bakan Kasapoğlu, 40 milyondan fazla yatırımı kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu millet 18 yıldır boşuna AK Parti demiyor. 'İlla AK Parti' diyor. Çünkü biz Yunus'un ifadesiyle 'Gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz gönüller yapmak. Biz gelmedik dava için bizim işimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' diyoruz ve demeye de devam edeceğiz. Önemli bir sürece girdik. Her kongre bizler için bir yenilenme, heyecanımızı, motivasyonumuzu güçlendirme dönemi."Memleket için değil tüm insanlık için umut olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu bir gerekçesiz, plansız, ruhsuz hareket değil. Bu hareket bilakis ruhu olan ve bu ruhunu her daim diri tutan bir hareket. O yüzden de bundan sonraki süreçte de birbirimize daha sıkı tutunarak bir ve beraberliğimizi daha güçlü kılarak her gönle girmeyi bir borç bilerek bu davayı, hareketi inşallah daha yükseklere taşımanın çabasını gayretini inşallah hep birlikte vereceğiz." ifadesini kullandı.Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin kutsal toprakları her zaman birtakım kirli odakların hedefinde olmuştur. Onların üzerimizde ne kumpasları ne spekülasyonları bitmiştir ama hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kumpasları, tuzakları bugüne kadar bozduğumuz gibi bundan sonra da sizlerle bozacağız, bertaraf edeceğiz." dedi.Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.Toplantıya AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililer katıldı.Öte yandan Kasapoğlu, kentteki temasları sırasında kendisini çaya davet eden Şule Nur Çalışkan'ın evini ziyaret etti. Burada aile bireyleriyle sohbet eden Kasapoğlu, nazik davetlerinden ötürü aileye teşekkür etti.