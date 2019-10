- Bakan Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

- Bakan Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret ettiGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Biz gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bir adım geri atmayacağız"İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Alanda konuşan Kasapoğlu, "Biz gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bir adım geri atmayacağız" dedi.Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin 3. günü Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festivali Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ziyaret etti. Kasapoğlu'nun yanında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yer aldı. Alanı gezen Bakan Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı çadırına da uğradı. Çini, ahşap, ve el emekleriyle yapılan stantları dolaşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na öğrenciler tarafından tablo ve el emekleriyle yapılan çeşitli hediyeler takdim edildi."20 milyon gencimiz var"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etnospor'un her yıl daha fazla ilgiyle karşılandığını belirterek, "Geleneğini, geçmişini ve kültürünü bilmeyen hiçbir alanda başarılı olamaz. Bu anlamda gençlerimizin bu konuya olan ilgisi bizim için çok sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, Dünya'nın en genç nüfuslarından birine sahip ülkelerden bir tanesi. Gençlerimizin gelenekleriyle birlikte donanımlı bir nesil olması için tüm bakanlığımızı seferber ediyoruz. Gençlik Merkezi'mizin el emeklerini gördük, gençlerimizin bu noktadaki yeteneklerini gördük. Biz gelenekle geleceği birleştireceğiz bir adım geri atmayacağız" dedi."Spor tesislerimiz her alanda bir devrimi gösteriyor"Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de spor kültürünün geliştiğini de vurgulayarak, "Ülkemiz, spor altyapısı bakımından pek çok branşa en güzel şekliyle imkan sağlayan bir ülke biliyorsunuz. 18 yıldaki spor tesislerimiz her alanda bize bir devrimi gösteriyor. Bu vesileyle hem geleneksel sporlar hem diğer branşlarla spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ülkemizin pek çok branşta spor kültürünün yaygınlaşmasında futboldan, basketbola yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Son günlerde müsabakalarda aldığımız neticeler bize bunu müjdeliyor" diye konuştu.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından Bilal Erdoğan ve gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.