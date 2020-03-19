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Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile görüşmesi öncesi konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi konusunda, "Gündemimizde pek çok konu var. Amacımız Türk sporunun bugünü ve yarınları." dedi.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile görüşmesi öncesi konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi konusunda, "Gündemimizde pek çok konu var. Amacımız Türk sporunun bugünü ve yarınları." dedi.
Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Ankara'da bir araya geldi.
Kasapoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporunun irtifa kaybetmemesi için çalıştıklarını söyledi.
Liglerin ertelenmesi konusuna da değinen Kasapoğlu, "Gündemimizde pek çok konu var. Amacımız Türk sporunun bugünü ve yarınları. Sorumluluk sahibi olarak federasyonlarımızın da çok daha verimli çalışmaları için bu toplantı kararını aldık. Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğim. İrtifa kaybı olmadan inşallah bu süreci millet olarak her alanda atlattığımız gibi sporda da daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşma hedefimizle atlatacağız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Spor

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