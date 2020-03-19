Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
- Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor.
19.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:40
- Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor. Bakan Kasapoğlu, görüşme öncesi açıklama yaptı.
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor. Bakan Kasapoğlu, görüşme öncesi açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Futbol, Spor