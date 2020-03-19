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Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor

- Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor.

19.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:40
- Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor. Bakan Kasapoğlu, görüşme öncesi açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Futbol, Spor

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