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Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

07.09.2019 23:05 Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."
(İHA)

voleybol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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