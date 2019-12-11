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Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik saldırıyı kınadı.

11.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:26Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Saint-Germain ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik saldırıyı kınadı.
Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübünü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."

Paris Saint Germain, Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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