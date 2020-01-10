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Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.

10.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:04Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde eline mikrofonu alarak Ankara'nın en işlek meydanlarından Kızılay'da muhabirlik yaptı. Bakan Kasapoğlu'nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlara spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.

MUHABİRLERE BAKAN KASAPOĞLU SÜRPRİZİ

Kızılay'da sokak röportajı yapan bazı TV muhabirleriyle de karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bu kez mikrofonunu onlara yöneltti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu'nun röportaj yapması

Bakan Kasapoğlu'nun muhabirlere soru sorması

Detaylar



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Spor

Kaynak: DHA

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