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Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.

10.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:55Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde muhabirlik yaptı. Sokak röportajlarıyla vatandaşın nabzını tutan Bakan Kasapoğlu, toplumun spor yapıp yapmadığı sorusunun yanıtını aradı.
Bakan Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nde eline mikrofonu alarak Ankara'nın en işlek meydanlarından Kızılay'da muhabirlik yaptı. Bakan Kasapoğlu'nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Vatandaşlara, spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.
Muhabirlere Bakan Kasapoğlu sürprizi
Kızılay'da sokak röportajı yapan bazı TV muhabirleriyle de karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bu kez mikrofonunu onlara yöneltti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.
(Mehmet Kalay/İHA)

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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