Bakan Kasapoğlu, gençlere 2020 tokyo Olimpiyatları'nı hedef gösterdi

BAĞCILAR Belediyesi, ulusal ve uluslararası anlamda belediye bünyesinde spor yapan başarılı genç isimleri ödüllendirdi. 24. Gençlik Şöleni'nde gençler ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Bakan Kasapoğlu, gençlere 2020'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nı hedef gösterdi.

Bağcılar Belediyesi 24. Gençlik Şöleni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ödül töreninde, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ile ilçe protokolü de yer aldı.

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZI TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

İlk önceliklerinin eğitim ve spor olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "24. Gençlik Şöleni. Baktığınız zaman, çeyrek asırlık bir süreç Allah'a hamdolsun. Eğitim ve öğretimdeki farklı spor dallarındaki yarışmalarda, dereceye giren gençlerimizi bugün ödüllendireceğiz. Sizlerin yarınlara çok daha iyi yetişmesi için başta eğitim ve spor olmak üzere tüm çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Yarının Mehmet Akifleri, Necip Fazılları inşallah bu salondan yetişecek. Biz bu sevda meşalesini nesilden nesile, elden ele yayacağınıza gönülden inanıyor ve bu hususta sizlere güveniyoruz. Daha güzel yarınlara ve vatanına, milletine bağlı inançlı nesiller yetiştirmesi adına tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Başkan Çağrıcı, ödüllerini alan öğrencileri ve sporcuları tebrik ederek, gençliği çok önemsediklerinin altını çizdi.

"BAĞCILAR'IN KIYMETLİ HALKIYLA VE ÖĞRENCİLERİ İLE GURUR DUYUYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bağcılar İlçesi'nin kuruluşundan örnek vererek, "24 yıl önce tohum saçmışsınız. Şimdiki yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımız bunu sürdürüyorlar. Bu güzel törenlerin daima sürmesini Allah bizlere nasip eylesin. Bağcılar'ın kıymetli halkıyla ve öğrencileri ile gurur duyuyoruz. Bağcılar'ın gençleri için, kadınları ve halkı için Bakanlık olarak dur durak demeden çalışacağız. Gençler bizim en önemli ilham kaynağımız. 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerek spor alanında, gerekse her alanda her türlü imkanı seferber ettik" diye konuştu.

"TOKYO'DA İNŞALLAH BAĞCILAR'DAN ŞAMPİYONLARIMIZ ÇIKACAK"

Bağcılar'ın spor merkezi ve spor kenti olma kimliğini örnek gösteren Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Bu ilçemiz sadece Bağcılar için değil, İstanbul için ve ülkemiz için önemli bir misyonu ortaya koyuyor. Bağcılar'da ki spor imkanlarını ve spor merkezlerini tüm Türkiye örnek gösteriyor. İnşallah Bağcılar'da ve ülkemizin dört bir yanında yarınların şampiyonlarını sizlerle birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz. 2020'deki Tokyo Olimpiyatları ve Tokyo'da inşallah Bağcılar'dan şampiyonlarımız çıkacak. Başka şampiyonlarımız da var ve hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz"

Protokol konuşmalarının ardından 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında YKS ve LGS ile karateden atletizme kadar hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda 32 kategoride başarı gösteren 423 genç ödüllendirildi. Dereceye girenler arasında Dünya Kick Boks birincisi Emine Arslan da yer aldı.