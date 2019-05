Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi açtı

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar Şenel'in isminin verildiği Batıkent Gençlik Merkezi'ni açılışını gerçekleştirdi.Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, önemli bir amaç vesilesiyle bir arada olduklarını hatırlatarak, "Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılışıyla hunharlığa, vahşiliğe ve insafsızlığa karşı sevginin merhametin adaletin ve kötülüğe karşı dik duruşunun mesajını veriyoruz. Bu kardeşimin her anlamdaki örnek şahsiyeti, hem bir akademisyen hem bir sporcu hem de bir insan olarak rol model kişiliği bizleri onun adını ilelebet yaşatmaya sorumlu kıldı." dedi.Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da tam bu misyona hizmet ederken bir caninin alçakça saldırısı sonucu şehit edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Bu insanlık dışı insanlığa sığmayan vahşi saldırı hepimizi, milletimizi, gençlerimizi ve akademi camiamızı çok derinden etkiledi." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayakta, snowbordda, basketbolda, buz pateninde ciddi başarıları da olan hem sporda hem bilimde önde olmasını istediğimiz gençlerimiz adına örnek bir kişilikti. Tüm yönleriyle pırlanta bir insanı maalesef 2 Ocak'ta kaybettik. Alçaklara, vahşi hisleriyle hareket edenlere, hunharca cinayete teşebbüs eden başta o kişi olmak üzere tüm dünyaya bir mesaj olarak Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'ni açarak Cerenlerin ölmeyeceğini, yeni Cerenlerin de var olmaya devam edeceğini haykırıyoruz.""Onun temiz ismini, yüce değerlerini gençlerimiz burada ışık olarak anlayacak, algılayacak ve yaşatacaklar." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Değerli ailemize Ceren gibi bir ismi yetiştirdikleri ve bu aziz millete armağan ettikleri için teşekkür ediyorum. Ceren'in bıraktığı mirasa da millete olarak, toplum olarak, hep birlikte sahip çıkacağız. Çünkü iyilik ve kötülük her zaman mücadelesine devam ediyor. Hak batıl. Bu manada biz her zaman hakkın yanında, iyinin yanında, şefkatin, merhametin ve adaletin yanında yer alacağız. Gençlerimizi, bu konuda hassas, yanlışa karşı 'hayır' diyebilecek bilinçte ve karakterde yetiştireceğiz."Törende bir konuşma Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da 2 Ocak 2019 tarihinde aile olarak çok büyük bir acı yaşadıkların söyledi.Bu acıyı ailesinin yanı sıra ülkenin topyekün yaşadığını dile getiren baba Damar, şunları ifade etti:"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Bakanımız, tüm devlet yetkilileri, vatandaşların tamamı bu elim olayı kınadı. Bizlerin yanında oldu. Yaramıza merhem olmaya çalıştılar. Acıyı yaşamak insani bir duygu, ancak bu olayı kabul etmek mümkün değil. Çünkü bir evladı kaybettik. Her evlat anne ve baba için çok kıymetli ve değerlidir."Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılış törenine Kasapoğlu ve baba Damar'ın yanı sıra 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in eşi Levent Şenel ve annesi Feyzen Damar ile birlikte Çankaya Üniversitesi yetkilileri katıldı.Açılışın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve aile üyeleri merhumun sergilenen eşyaları önünde kısa bir sohbet etti.Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'nin spor salonunda miniklerle de bir araya gelerek onlarla fotoğraf çektirdi. Tören bitiminde de merkez önünde toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.