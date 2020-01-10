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Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gençlik merkezi ve belediyeyi ziyaret etti.

10.01.2020 19:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın Gölbaşı ilçesinde gençlik merkezi ve belediyeyi ziyaret etti.
Programı kapsamında cuma namazını Fatih Camisi'nde kılan Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan'ın da eşlik ettiği ziyarette belediye başkanı Şimşek, ilçeye bir olimpik hazırlık merkezi kazandırılması konusunda destek istedi.
AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Kasapoğlu, son olarak Gölbaşı Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Merkezde bulunan öğrencilerle sohbet eden, sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, işitme engelli tekvando sporcusu Oğuzhan Helvacı'ya sarı kuşak bağladı.
Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, ilçede spora yönelik yatırımları gözden geçirdiklerini, bundan sonra yapılabilecekler üzerinde görüştüklerini söyledi.
Kasapoğlu, "Bakanlık olarak Gölbaşı'na olan ilgimiz artarak devam edecek. Gençlerimizle ilgili sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarımız olacak. Gençlerimiz bizim ümidimiz, onların bu tür imkanları (gençlik merkezleri) dolu dolu değerlendirmesi bizi mutlu ediyor. Onların ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde yenilerini ekleme noktasında da heyecanımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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