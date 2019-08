Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Anadolu'yuz-Hasbihal" projesi kapsamında Balıkesir Muğla ve Mardin 'den gelen gönüllü gençlerle bir araya geldi."Biz Anadolu'yuz-Hasbihal" projesi kapsamında Balıkesir, Muğla ve Mardin'den gelen gençler, oluşturdukları çalışma grupları ile birçok yeni projeyi hayata geçirmek adına ilk adımı attı.Proje kapsamında Bakanlık konferans salonundaki buluşmada gönüllü gençler, kendilerine verilen sürede projelerinin oluşma aşamasını, hedeflediği kitleyi ve amaçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sundu. Bakan Kasapoğlu, hazırladıkları projeler için gönüllü gençlere teşekkür ederken her türlü desteği ve imkanı kendileri için seferber edeceğini vurguladı."Sizlerin bakanlığımıza gelmesi, burada ülkemiz için çalışmalar yapması bizleri mutlu ediyor." diyen Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımızın kapıları sizlere ardına kadar açıktır. Hazırladığınız projeleri dinlerken çalışkanlığınız ve vatanperverliğiniz bizleri gururlandırıyor. Bu çalışma azminizi gönülden kutluyor ve her gününüzün bir önceki gününüzden daha verimli, daha farklı olması adına durmadan çalışmanızı öneriyorum." ifadelerini kullandı."Ailenin güçlü olduğu toplumlar, günümüzde müreffeh bir konumdadır"Güçlü toplumların oluşmasında aile ve dostluk kavramlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Ailenin güçlü olduğu toplumlar, günümüzde müreffeh bir konumdadır. Güçlü toplumlar için güçlü beyinler tek başına yetmez. Aynı zamanda güçlü bir bedene de ihtiyaç vardır." diye konuştu.Türkiye'nin dört bir yanına inşa edilen spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin her zaman gençlerin hizmetinde olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu tesisleri hizmete açmak nasıl bizim görevimiz ise o tesisleri doldurmak da sizin göreviniz. Sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. Bütün enerjimizi sizlerin daha iyi yetişmesi adına kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.