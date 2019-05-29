Bakan Kasapoğlu hafızlık icazet törenine katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hafız olmak çok ayrıcalıklı ancak sizler de biliyorsunuz bu hıfzı korumak ve aktarmak da çok önemli." dedi.Bakan Kasapoğlu, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törene katıldı.Öğrencilere tek tek umre ziyareti ödüllerini takdim eden Kasapoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, hafızlığın çok ayrıcalıklı olduğunu ifade etti.Hıfzı korumanın ve aktarmanın önemine vurgu yapan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Allah bu kutlu emaneti layıkıyla temsil etmeyi, sahip çıkmayı ve amel etmeyi de nasip etsin inşallah. Çok önemli, çok hayırlı bir yol bu arkadaşlar. Hafız olmak çok ayrıcalıklı ancak sizler de biliyorsunuz bu hıfzı korumak ve aktarmak da çok önemli bununla birlikte Kuran'ı Kerim ile ilmiyle amel etmek çok daha önemli ve bu da ayrı bir sorumluluk. Sizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak hem hayat boyu yaşayacaksınız hem de yarının anneleri olarak çocuklarınızı, gelecek nesilleri yetiştireceksiniz. Tabii ki içinizde meslek erbapları da çıkacak, ne yaparsanız yapın bu çok ayrıcalıklı bir görev, ayrıcalıklı bir misyon. Zira kitabımız Kuran'ı Kerim, insanlığa bir rehber olarak, karanlıkları aydınlatan bir nur, bir ışık olarak inen bir mesajdır. Bu mesajı takip etmek, bu mesaj doğrultusunda yaşamak ve bu hidayet kaynağının mesajını insanlara iletmek de hepimizin tüm ümmetin vazifesi. Biz de inşallah bu mesaja, bu ilahi kelama layık bir nesil nesil olma yolunda çalışır çabalarız."Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin yarınlara donanımlı bir şekilde yetişmesinin en büyük idealleri olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Ben sizlerin Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak, Türkiye'miz için ayrı bir umut, ayrı bir heyecan olduğunuza inanıyorum. Eminim ki sizler de bunun bilincindesiniz." dedi.Sporu gençlikten ayırt etmenin mümkün olmadığını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Dolayısıyla spor bizim hayatımızın mutlaka ama mutlaka ayrılmaz bir parçası olacak. Eğer spor noktasında birtakım imkan sorunları varsa onu da biz bakanlık olarak tamamlayacağız, sizlerin spora erişimi ve sporla haşır neşir olması önündeki engelleri el birliğiyle kaldıracağız. Hem zihnen, bedenen sağlıklı bir nesil olarak hem de ilmiyle, ameliyle, irfanıyla örnek bir nesil olarak yarınlara yürüyeceğiz ve bu kutlu emaneti devredeceğiz. Gerçekten ecdadımızdan kutlu bir emaneti devraldık. Bu topraklar, bu coğrafya, bu misyon çok kutsal bir emanet, o yüzden bu kutsal emaneti daha güçlü bir şekilde size devredeceğiz ve sizlerle birlikte yarınlara daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. İnsanlığın umudu olmaya, sadece bizim değil, biz tüm insanlığın umuduyuz, çünkü bizim misyonumuz bu. Gayemiz bu, bu misyon çerçevesinde de inşallah tıpkı ecdadımızın merhametle, adaletle, şefkatle hükmettiği gibi insanlığa bu çerçevede yaklaşacağız. Bu vesileyle 1453'te İstanbul'u fetheden o kutlu kumandanı ve onun askerlerini de rahmetle minnetle yad ediyorum."Konuşmaların ardından okul Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan ve mülki amirlerle okulu gezen Bakan Kasapoğlu, teknoloji grubu öğrencilerinin geliştirdiği robotu inceledi, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.