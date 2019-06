Bakan Kasapoğlu: Hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük

ANKARA/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak potansiyelimizi gösterecek ve bu global oyundaki varlığımızı artıracak yapısal değişimlere de her geçen gün daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Türk futbolu adına ileriye dönük sorumluluklarının daha da arttığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, "Futbol adına başarının sadece sportif anlamda yetmediği, strateji, yönetim, finans, pazarlama, üretim gibi endüstriyel parametrelerin öneminin her geçen gün arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sporda devrim niteliği taşıyan tesisleşme hamlelerinin yapıldığına dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Avrupa'nın en modern statlarına, tesislerine sahibiz. Bu çaba, bu değişim ve dönüşüm uzak yakın herkesin dikkatini çekmektedir. Bu da iş birliği fırsatlarını her zaman gündemde tutmaktadır. Bugün Türkiye, başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda tamamında organizasyonel bakımdan kabul görüyorsa, burada ortaya konan bu çabaların katkısı da vardır. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dışarıya verdiğimiz istikrarlı ve güçlü bir ülke imajının neticeleridir. Elbette fırsatların böylesine lehimize olduğu bir dönemde, organizasyon zekasının, yeni fikirlerin ve atılımların bizim daha çok gündemimizde yer alması gerekirken, maalesef bazen kısır birtakım tartışmalarla gündemimizi, enerjimizi yormaktayız. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde camia olarak daha çok üretime, birlikte çalışma ruhuna ve başarıya odaklı stratejilere çok daha fazla zaman ayırırız. Hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük ve bizler Türkiye'nin potansiyelini bilen, buna inanan ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz. Ayrı durursak, birtakım kısır çekişmelerle vaktimizi, enerjimizi heba edersek maalesef istenilen noktaya gelemeyiz. Beraber olursak yumruk olur, daha güçlü oluruz."

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yönetim hatalarıyla oluşan büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdapa dönüşmüş durumda. Futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına da uygun strateji ve planlarla mutlaka şekillendirmesi gerekiyor. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsalık anlayışıla ilkelerimizden ödün vermeden çıkmaz durumundayız, buna mecburuz. Finansal fair play şartlarına harfiyen uymalıyız. Nitelikli ve doğru yöneticiler ile birlikte bu sorunları aşmalıyız."

Kasapoğlu, "Milli takımımız göz bebeğimiz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için oynuyorlar. Şenol hocamızın ve futbolcularımızın bu zorlu süreci başarıyla taçlandıracaklarına gönülden inanıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Önümüzdeki sürecin futbolcu yetiştirme ve ihraç etme süreci olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolu için markalaşmanın hızlanması ve kurumsallaşması gereken bir dönemdeyiz. Bu döneme hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz ve hep birlikte tecrübe etmek istiyoruz. Bugün seçilecek başkanımıza ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kasapoğlu'nun açıklamaları

01.06.2019 - Haber Kodu : 190601151

Kaynak: DHA