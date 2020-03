Bakan Kasapoğlu: "İdlib'de Mehmetçiğimize muzafferiyet diliyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " İdlib 'de bizler, insanlık, barış ve selamet için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize muzafferiyet diliyorum." dedi.Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Stadı dış sahalarda düzenlenen 9. Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışına katıldı.Şanlı Türk bayrağının altında turnuva dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Kasapoğlu, "Şehitlerimizin bize emaneti bu aziz yurdu, şanlı bayrağı ilelebet payidar kılmak hepimizin sorumluluğu, misyonu, vazifesi. İnşallah sizlerle birlikte güçlü Türkiye olarak yarınlara olan yolculuğumuzda bu emanete sahip çıkacağız." diye konuştu.Kasapoğlu, Mehmetçiğin Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüttüğünü hatırlatarak, "İdlib'de bizler, insanlık, barış ve selamet için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize muzafferiyet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Bizler de inşallah bu kutsal emaneti çok daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.Sporu tabana yaymayı amaçladıklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Spora erişim ve engelleri kaldırmak önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu standardı her geçen gün yukarılara taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Herkesin sporla mutlaka ilgilenmesini hem tavsiye ediyoruz hem de bunun için her türlü çabayı, gayreti bakanlık olarak sarf ediyoruz. Bu tür turnuvalar sporun kardeşliği, dostluğu, birlikteliği açısından da kurumlarımız arası iş birlikleri artırması açısından da önemli. Çünkü bu kurumların her biri bu ülke, millet, insanlık için var olan kurumlar. Bu tür müsabakalardaki dostluğun, enerjinin, oluşacak sinerjinin bu kurumların başarısını çok pozitif yönlere çevireceğine inanıyorum.""Kamu basketbol turnuvasını da bu yıl başlatalım"Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'na katılan takımlara başarılar dileyerek, "Sonunda kazanan bir takım olacak ama ben burada dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın kazanacağına inanıyorum." dedi.Bakanlık olarak sporu pek çok branşıyla öne çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Turnuvayı organize eden arkadaşlara çağrım şu; Bakanlık olarak tüm branşları öne çıkarmaya yönelik çalışmamız var. 10 bin pota dedik, amaç potaları, bu vesileyle sokak basketbolunu yaygınlaştırmak. Yarınların yıldızlarını yetiştirmek. Bu turnuvanın akabinde de yine Ankara'da kamudaki çalışma arkadaşlarımızdan istirhamım şu; nasıl futbol takımlarımızı koordine ediyorsak, basketbol takımlarımızı da kuralım ve inşallah kamu basketbol turnuvasını da bu yıl başlatalım." şeklinde konuştu.Kasapoğlu, "Spor sağlık demek. Bu turnuvanın katkılarından biri de turnuvaya katılan arkadaşlarımızın sağlık taramalarının yapılması. Turnuva için emek veren herkese teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.Toplu fotoğraf çekiminin ardından Bakan Kasapoğlu, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı.