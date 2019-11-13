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Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi

- Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindiISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da katıldığı tören sonrasında kendisini görmeye gelen off-road tutkunlarıyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar...

13.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:11
- Bakan Kasapoğlu 'da off-road aracına bindi
ISPARTA - Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da katıldığı tören sonrasında kendisini görmeye gelen off-road tutkunlarıyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'nün ricası üzerine bir off-road aracına bindi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında spor adamlarıyla bir araya geldi. Milli sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra IYAŞ Kongre Merkezi bahçesinde kendisini görmeye gelen off-roadcularla bir süre sohbet ederek, off - road aracına bindi.
Isparta Davraz Off-Road Grubu Başkanı İslam Antalyalı ve off-roadcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'nün ricasını kırmayarak, off-road aracı içinde gazetecilere poz verdi.
Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Isparta, Spor

Kaynak: İHA


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