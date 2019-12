Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul 'da amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi.İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan , Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez ve kulüplerden yöneticiler katıldı.Bakan Kasapoğlu, buluşmada yaptığı konuşmada, gerek Anadolu'da gerek İstanbul'da spora ve gençlere hizmet eden amatör spor kulüpleri camiasının misyonunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bakanlık olarak sizlerin hem yanınızda olduk hem de önünüzü açmak için tüm imkanları seferber ettik. Bundan sonraki süreçte bir ve beraber olacağız. Gelecek yılın bütçesi için parlamentomuza müteşekkiriz. Sporcular ve gençlerimiz bizler ve insanlık için önemli. 2020 bütçesi vesilesiyle her gencimizin hukuku bize emanettir. Ne gençlerimizin hukukunu çiğnetiriz ne de kimsenin gençlerimizi istismar etmesine müsaade ederiz." İfadelerini kullandı.Amatör spor kulüplerinin başarılı olmasının uluslararası alandaki başarıların yolunu açtığını belirten Bakan Kasapoğlu, "18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli aşama katettik. Spor camiasından gelen bir lider olması, spora ve sporcuya verdiği ehemmiyet hepimizin malumu. Gerek altyapı gerekse lisanslı sporcu noktasında 18 yılda nereden nereye geldiğimizi hepiniz biliyorsunuz. İkinin birden büyük olduğu gibi inşallah her gün bir adım ileri gideceğiz. Sporcularımız karakter, yetenek olarak yüksek gayeleri, hedefleri olan gençler. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Tüm bireylerin sporla buluştuğu, spor kültürünün yaygınlaştığı bir toplum olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tarihi adımlar atıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma müteşekkirim. Sporcularımızın spor ve eğitim arasında hangisine devam edelim şeklinde ikilemi vardı. Bu ikileme son verdik. Gençlerimizin spor hayatına devam ederken istedikleri kariyeri sürdürmeleri için vakıf üniversitelerimizle onları destekleme konusunda mutabakata vardık. Onlara sporu bıraktıklarında devam edebilecekleri bir kariyer imkanı sunacağız. Sporcularımızın arkasındaki ailelere de ne kadar teşekkür etsek az." yorumunu yaptı.Amatör spor kulüpleri camiasının, tüm dünyaya örnek şekilde akademik çalışma gerektiren bir hikaye olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "2020 yılında bakanlığımızla amatör spor kulüpleri camiasını güçlü ilişkilerle göreceksiniz. İlişkilerimizi 2020'de çok güzel aşamalara getireceğimizin müjdesini veriyorum. Sporun birleştiren ruhuyla tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Tüm bağımlılıkların üstesinden sizlerle birlikte geleceğiz. Belediye ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğini artırmamız lazım. İhtiyacımız olan insan kaynağını, yeni gençlerimizi yetiştiriyor olmamız gerekiyor. Bu çıtayı sizlerle birlikte yükselteceğiz. Yarının sporcularını, yıldızlarını her branşta yetiştirme adına kalitemizi, inancımızı pekiştireceğiz. Bu kutlu yolda beraber yürüyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu aktararak, "Amatörlerin çatısı altındaki samimiyet ve sıcaklık, her yerde görülmesi mümkün olmayan bir durum. Buradaki herkes, kendi ailesini, çocuklarını ihmal ederek hizmet vermeye çalışan fedakar insanlar. Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek. Buradaki herkes bir terör ve bağımlılık savaşçısı. Desteğin, hizmetin her türlüsünü hak eden arkadaşlarımız. Geçen yıl başlattığımız yardımı almamış hiçbir kulüp kalmayacak düşüncesinden hareketle eksik kalan yardımların tamamlanması vesilesiyle buradayız. Sayın Bakan'ımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.TASKK Başkanı Ali Düşmez de desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Bu süreci değerli buluyorum. Böyle toplantılarla köprü kurabiliyoruz. Bu ortamı bizlere hazırladığınız için çok değerli başkanlarıma, destek veren yöneticilere müteşekkirim. Amatör kulüpler olarak spora katkı vermek istiyoruz. Futbol ve futbol dışında tüm branşlarda hizmete amadeyiz. Bu hizmete gönüllülük ediyoruz. Butik futbol sahalarına, mahalle sahalarına ihtiyacımız var. Diğer branşlarda da gençlerimize sağlıklı spor yaptırabilmek için sahalara ihtiyacımız olduğunu yineliyorum. O sürecin başladığını da biliyorum." ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Kasapoğlu, 462 amatör spor kulübüne toplam yardım miktarını simgeleyen 2 milyon 632 bin 750 liralık temsili çekle fotoğraf çektirdi ve spor kulüplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. Ali Düşmez ise Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu 34 numaralı milli takım forması ve plaket takdim etti.