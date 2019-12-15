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Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Buz Hokey Takımının Bulgaristan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilip müzik çalınmasına tepki gösterdi.

15.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:15Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Buz Hokey Takımının 'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilip müzik çalınmasına tepki gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.
(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Bulgaristan, Güncel

Kaynak: İHA

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