Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu

İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kasapoğlu, Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA