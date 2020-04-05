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Bakan Kasapoğlu Kastamonu'daki yurtlarda karantinada olan vatandaşlara kitap gönderdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışından ülkeye dönmeleri sağlanan ve Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

05.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:40
Bakan Kasapoğlu Kastamonu'daki yurtlarda karantinada olan vatandaşlara kitap gönderdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışından ülkeye dönmeleri sağlanan ve Kastamonu 'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

Kastamonu'da 28 ülkeden getirilen vatandaşlar, kentteki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.
Bakan Kasapoğlu, kentteki farklı yurtlara yerleştirilen 253 kişiye roman, edebiyat ve şiir kitapları ile Kovid-19 ile mücadele sürecinin anlatıldığı bir mektup gönderdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve üzerinde Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Veli'nin, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle" sözünün yer aldığı kupalar da yurtlardaki konuklara hediye edildi.
Kitap ve kupaları alan vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ve görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel
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