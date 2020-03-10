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Bakan Kasapoğlu Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

10.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:24
Bakan Kasapoğlu Kayseri Valiliğini ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, valilik girişinde Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle birlikte makama geçti.

Bakan Kasapoğlu burada Vali Günaydın ile bir süre görüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Kayseri, Güncel
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