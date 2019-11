Bakan Kasapoğlu, kitap fuarını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okumanın önemine değinerek, "Okumanın tıpkı spor gibi günlük yaşamın bir parçası olması konusunda çalışmalarımız var." dedi.Bakan Kasapoğlu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.Fuarda standları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, çok sayıda kitap aldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fuara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Biliyorsunuz biz kitap medeniyetinin çocuklarıyız. Okumak bizim hayatımızın önceliklerinden. O yüzden okumayı teşvik ediyoruz. Teknoloji dominant olmasına rağmen halkımızın, gençlerimizin kitaba, okumaya verdiği değer geleceğimiz için çok önemli. Ben de hem okumayı seven kitap dostu bir birey hem de gençlerimize bu konuda destek veren bir yönetici olarak fuarları çok önemsiyorum. Fuarda çocuklarımızı, gençlerimizi ve her yaştan katılımcıyı görmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.Bakanlık olarak okumayı teşvik eden projelerinin bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Gençlerimizin teknolojinin yanında kitaba, okumaya zaman ayırmasını her zaman tavsiye ediyoruz. Okumanın tıpkı spor gibi günlük yaşamın bir parçası olması konusunda çalışmalarımız var. Bu çerçevede geliştirilen projeleri destekliyoruz. Kitap projelerimiz var. Gençlerimize hediye ettiğimiz kitaplarımız var. Kitaba, yazıya, okumaya ayırdıkları zaman için çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlikte kitap alışverişi yapacağız. Oğlum için de kitap alacağım. Kitapla olan dostluğumuz inşallah devam edecek."Bakan Kasapoğlu, fuarda çocuklarla yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.