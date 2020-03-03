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Bakan Kasapoğlu Kızılcahamam'da okul ziyaretinde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

03.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:38Bakan Kasapoğlu Kızılcahamam'da okul ziyaretinde bulundu
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun eşlik etti.

Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere hitap eden Kasapoğlu, burada Kaymakam Aksoy, Acar ve Barun ile Bakanlığın projeler hakkında istişarede bulundu.
Başkan Acar, Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 18:11:40