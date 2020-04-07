Bakan Kasapoğlu: "Koronavirüs salgını, Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak"
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07.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:25
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Tokyo, Spor