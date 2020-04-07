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Bakan Kasapoğlu: "Koronavirüs salgını, Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak"

Tokyo Olimpiyat Oyunları Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun video konferans ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla görüşmesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına...

07.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:25
Tokyo Olimpiyat Oyunları
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun video konferans ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla görüşmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla video konferans ile görüşme gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu: ’Koronavirüs salgını, Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak’

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Tokyo, Spor

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Bakan Kasapoğlu: "Koronavirüs salgını, Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak"
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Haberler ›› Spor ››Bakan Kasapoğlu: 'Koronavirüs salgını, Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak' - Spor
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