Bakan Kasapoğlu, Kula'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yıl dönümünü geride bıraktıklarını anımsatarak, "O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği memleketi Kula'da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısına katıldı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde Kula Kapalı Spor Salonu'na gelen Kasapoğlu, vatandaşları selamladı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri kısa bir konser verdi. Daha sonra sırasıyla Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP'li Hüseyin Tosun, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay birer konuşma yaptı."Tekrar tarihe gömülecekler"Hemşerileriyle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Kasapoğlu, Kulalıların milli mücadele döneminden bu yana her zaman Türkiye'nin menfaati için milli bir duruş sergilediğini belirterek, aynı duruşu 31 Mart Yerel Seçimlerinde de göreceklerini, Kulalıların bunu en son 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ispat ettiğini hatırlattı. Önceki gün 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılını bir kez daha hatırladıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1994'te belediye başkanlığı yolculuğunda maalesef okuduğu bir şiiri bahane ederek görev süresini tamamlanmasına müsaade etmediler. O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler."MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da AK Parti ile partisinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Ne AK Parti'nin ne de MHP'nin bu ittifaka ihtiyacı vardı. Ama ülkemizin istikrarı ve istikbali için bir araya geldik. Cumhur İttifakı bu seçimlerde başarılı olmak zorundadır, çünkü aksi takdirde terör örgütleri pusudadır. Ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP birlikte İttifak yapmaktadır. Bu da ülkemizin bekasına zarar verecek bir tutumdur" diye konuştu.AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise 30 yıldır aktif siyasetin içinde yer aldığını ve Manisa'yı en uzak köylerine kadar bildiğini, AK Parti'den önce Manisa'nın ilçelerinde ve köylerinde hizmetin olmadığını ancak AK Parti ile bu durumun değiştiğini, Manisalıların refah seviyesini yükselttiklerini kaydetti. Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun da 31 Mart Yerel Seçimlerin ilçesine, Manisa'ya ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Tosun, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışını doğduğuna dikkati çekerek, "İyi niyetli, tertemiz hedefle yola çıkan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel başkanımız Devlet Bahçeli, bu seçimlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşasını başlatacaklar" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu konuşmalarının ardından konaklayacağı otele hareket etti. Bakan Kasapoğlu sabah erken saatlerde Muğla'daki programı için ilçeden ayrılacağı bildirildi. - MANİSA