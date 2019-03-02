Bakan Kasapoğlu: Lider Kadınlara İhtiyacımız Var

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi alan Kasapoğlu, "Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Milas ilçesine geldi. Milas Stadyumu'nun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine malzeme dağıttı. Daha sonra Yatağan ilçesine hareket eden Bakan Kasapoğlu, karayolu üzerinde bulunan ve Gençlik Merkezi olarak planlanan alanda incelemeler yaptı. Buradan da Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi. Uluslararası Gençlik Merkezi önünde kendisini karşılayan sporcularla tek tek tokalaşan Bakan Kasapoğlu, 17-29 yaş aralığındaki genç kadınların yer aldığı 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, "Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var. Bir ihtiyacınız olduğunda ben hep yanınızdayım" dedi. Salonda, öğrencilerin halk oyunları kursunu da izleyen Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' adlı etkinliğe katılmak üzere merkezden ayrıldı.- Muğla