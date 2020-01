Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu. Bakanlık olarak bütün imkanları spor kulüpleri için kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Meclisimiz Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla ilgili konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak" dedi.Ankara'da 5 gün sürecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın açılış konuşmasında Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını, Türk Sporunda birçok ilke ve rekorlara imza atıldığını hatırlatarak "Atletizm, jimnastik, eskrim, güreş, karate, okçuluk, tekvando ve yüzme başta olmak üzere pek çok branşta spor tarihimizin en başarılı neticelerini elde ettik. Futbol A Milli Takımımız pek çok takım sporu milli takımlarımız bizleri gururlandırdı. 2020 yılı ise inşallah madalyalar yılı olacak. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlar var. Bütün sporcularımız teknik adam ve antrenörlerimiz üst seviyede bir motivasyonla hazırlıklarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz yıl ortaya koyulan başarıları, birlik olarak, kenetlenerek, inanarak, omuz omuza mücadele ederek bu yılda taçlandıracağımıza yürekten inanıyorum. Ben bu vesileyle yeni yılımızın milletimiz ve spor camiamız için sağlık, başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini diliyor, çalıştayımızın da hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı."Bugün Avrupa'nın en modern tesislerine, statlarına sahibiz"Başarının çok çalışmak, azim, fedakarlık ve en önemlisi de yapılan işi sevmekle gerçekleştiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bugün Türk sporunun istikrarla yükselen bir ivmeye sahip olmasının en büyük nedeni, üst üste konarak bugüne ulaştırılmış fedakarlıklar ve çalışmalardır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki hemen her branşta yaşadığımız 'ilklerin' ve sportif başarıların temelinde Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle gerçekleşen 'Spor tesisleri devrimi' vardır. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde yapılan çalışmalarla ülkemizin dört bir yanında tesis eksiklerimizi tamamladık. Bugün Avrupa'nın en modern tesislerine, statlarına sahibiz. Sporun tabana yayılması için kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşlarımızın sportif imkanlara rahatlıkla erişimlerini sağladık. Artık gündemimiz niteliklerimizi artırmak ve başarıların sürekliliğini sağlamak için Türk sporunda, insan odaklı yapısal reformlar hayata geçirmek olacaktır" diye konuştu."Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün imkanlarımızı spor kulüplerimiz için kullanmaya çalışıyoruz ancak bu noktada maalesef önemli sıkıntılar var"Bakanlığın projeleri ile toplumun bütün kesimlerini kapsayan spor faaliyetleriyle sporun bir hayat tarzı haline gelmesinin önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırdıklarını dile getiren, "Bu noktada sporun tabana yayılmasında en büyük görev altını çizmek isterim ki spor kulüplerimize düşüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün imkanlarımızı spor kulüplerimiz için kullanmaya çalışıyoruz ancak bu noktada maalesef önemli sıkıntılar var. Tesisler gelişti, imkanlar genişledi, spor pazarı içerisinde ülkemizin elde ettiği pay arttı, uluslararası organizasyonlar ülkemizde daha fazla yer almaya başladı ancak kulüplerimiz seviyesinde idari ve mali anlamda maalesef bir istikrar yakalayamadık. Mevcut yapı ve anlayışla kulüplerimizin, bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri pek mümkün görünmüyor. Mevcut durumu iyi analiz etmeliyiz ve bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek istiyorsak, analitik bir perspektifle futbola bütüncül bir bakış açısı getirmek mecburiyetindeyiz. Sorunların çözüm yollarını enine boyuna tartışmak zorundayız" şeklinde konuştu."Türk sporu, muhtelif nedenlerle son yıllarda büyük sponsorların bir bölümünü kaybetti"Mevcut ortaklıkların ve mevcut varlıkların değerini artıracak stratejiler artık üretilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Sponsorlar, spor ekonomisinin yapı taşlarıdır. Türk sporu, muhtelif nedenlerle son yıllarda büyük sponsorların bir bölümünü kaybetti. Küresel rekabette, özel sektörden gelecek destek her daim ivme kazandırır. Bu açığı sadece devlet üzerinden kapatmaya çalışmak, devleti en büyük sponsor yapar ki bu da sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için rasyonel bir adım değildir. Sponsorların sistemden çıkış nedenleri doğru analiz edilmeli ve onlar yeniden sektöre kazandırılmalıdır" dedi."Kulüplerimizdeki yönetim zafiyetleri ortaya çıkıyor"Almanya, Fransa, İngiltere gibi; idari, mali ve sportif yönden bir yeniden yapılanma sürecine girilmesi gerektiğinin artık su götürmez bir gerçek olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Özellikle futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına uygun strateji ve planlarla şekillendirmesi gerekiyor. Çünkü global çapta sportif başarının, finansal ve idari disiplinle eş zamanlı gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Kulüplerin idari ve mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası meclis gündemine geliyorÜlkedeki kulüp yapıları, Avrupa'da hatta dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösterdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dernek, anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisin emrindeyiz. Elbette yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Uygulamalarıyla bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, spor kulüplerimizdir. Kulüplerimizin, içinde bulundukları bu girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu."Altyapılar sözde değil, gerçekte hayata geçmelidir"Önümüzdeki süreç futbolcu yetiştirme, futbolcu ihracatı, Türk futbolu için markalaşma süreçlerinin hızlandığı bir dönem olacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Öyle gençler yetiştirmeli, öyle kadrolar çıkarmalıyız ki milli takımımızın da eli güçlensin. Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası için oynayacak. İlk maçımıza İtalya'da çıkacağız. Moralimiz, motivasyonumuz son derece yüksek. Şenol Hocamızın ve sporcularımızın, elemelerdeki hırsı, azmi ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceklerine yürekten inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bütün hassasiyetimizle, mevcut spor sistemimizin, çağdaş ve etkin bir spor sistemine dönüşümünü hep beraber sağlayacağız" ifadelerini kullandı."Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı hepimiz için bir fırsat"Katılımcı anlayışla ortak aklın işletildiği ve bu kapsamda bir ilk olma özelliği taşıdığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı hepimiz için bir fırsat. Önümüzdeki 5 gün boyunca hep beraber bütün fikirlerimizi, analizlerimizi, tespitlerimizi masaya yatıracağız. Sorunlarımızın tamamını kapsamlı bir biçimde ele alarak, çözüm önerileri üreteceğiz. Spor camiamızın en önemli isimleri, bütün tarafları, bakanlığımızın bütün paydaşları bizlerle beraber. Öncelikli ve birincil hedefimiz, güçlü bir spor kültürü oluşturmaktır. Planlı gelişmenin, büyümenin, sürdürülebilir başarının, ekonomik zorlukları aşmanın yollarını birlikte bulacağız. Sadece cesaretle eski hatalarımızla yüzleşelim ve yeni bir başlangıç için samimi şekilde takım ruhunu oluşturalım. Çalıştayımızın ilk gününde 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri'ni ve 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri'ni ele alacağız. İkinci gününde ise; 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' başlıklarını görüşeceğiz. Üçüncü günümüzü ise 'Spor Kulüplerinin Hukuki Sorunları ve Çözüm Önerileri Ortak Oturumu'na ayırdık. Çalıştayın son üç gününde ayrıca olimpik ve paralimpik dalları da kapsayan bütün branşlardaki kulüplerimiz ve federasyonlarımız ile Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek. Ben gerçekten bu tarihsel anlamda ilk olan Çalıştayın her anlamda son derece önemli ve yol gösterici sonuçlar üreteceği kanaatindeyim.""Sporda Şiddetsiz İletişim Projesi çok önemli"Türk sporunun ortak gayretlerle çok daha yükseklere çıkacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bunu da fair-play ruhuyla, rakibe ve oyuna saygı duyarak, sporun birleştirici özelliğine sıkı sıkıya kenetlenerek başaracağız. Bu konuda bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığımızın başlattığı. Rakibine jest yap sloganıyla hayata geçirilen bu kampanyanın, sporda kin ve nefret söylemlerinin önüne geçilmesi noktasında ciddi bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Hassasiyetlerinden ve çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığımızı yürekten kutladığımı ifade etmek istiyorum. Ben bu vesileyle çalıştayımızın düzenlenmesinde emeği geçen ve bizlerle beraber olarak bu sürece katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, gençlerimiz için, spor camiamız için hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA