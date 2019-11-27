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Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İtalya ekibi Roma'yı konuk edecek Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

27.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:36Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nı ziyaret etti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İtalya ekibi Roma'yı konuk edecek Medipol Takımı'nı ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen ziyarette Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
Göksel Gümüşdağ, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve Başakşehir Fatih Terim Stadı ile ilgili bilgi verdi.
Ziyarette yaptığı açıklamada, turuncu-lacivertli takımın yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Yarın akşam kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah yarın sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız."
Ziyaretin sonunda Göksel Gümüşdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na memleketi Manisa'nın plaka kodu olan 45 numaralı Medipol Başakşehir forması hediye etti.

Mehmet Kasapoğlu, Başakşehir, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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