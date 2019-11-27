Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti - Spor

Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

27.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:58Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Kulübü'nü ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti. Başkan Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve statla ilgili bilgiler verdi.

Başakşehir'in yarın UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Yarın akşam kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah yarın sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız."

Ziyarette kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na memleketi Manisa'nın plakası olan 45 numaralı forma hediye etti.



Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:09 Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik
21:06 Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası
21:02 Lorenzo Pellegrini: "Amacımız yarınki maçı kazanmak"
21:00 Paulo Fonseca: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"
20:58 Bakan Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
19:58 Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı
17:58 Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
17:35 Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket
16:51 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:11 Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:12:10