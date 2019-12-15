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Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.

15.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:28Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri tebrik etti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şampiyonada 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya alan kazanan milli sporcuları "yürekten" kutladığını belirtti.
Millilerin Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi unvanını aldığına dikkati çeken Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Genç sporcuların başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

İsrail, Spor

Kaynak: AA

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