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Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin akbil okutarak vapura binmeleri Vapurdan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin Kadıköy vapur iskelesinden Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına kadar yürümeleri Gençlik ve Spor...

11.10.2019 22:31
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin akbil okutarak vapura binmeleri
Vapurdan görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin Kadıköy vapur iskelesinden Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına kadar yürümeleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları
Stad önünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin karşılanması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Arnavutluk maçını izlemek üzere Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına geldi.
Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

Mehmet Kasapoğlu, Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor

Kaynak: AA

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