Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin akbil okutarak vapura binmeleriVapurdan görüntülerGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin Kadıköy
vapur iskelesinden Fenerbahçe
Şükrü Saraçoğlu stadına kadar yürümeleriGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıStad önünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin karşılanması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Arnavutluk maçını izlemek üzere Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına geldi.