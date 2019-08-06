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Bakan Kasapoğlu, milli paletli yüzücüleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

06.08.2019 21:10 Bakan Kasapoğlu, milli paletli yüzücüleri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda su üstü, dip, tüplü ve çift palet disiplinlerinde 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile şampiyonayı tamamlayan Paletli Yüzme Kadın ve Erkek Milli Takımı'mızı kutlarım. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ederim."

Dünya Şampiyonası, Güncel

Kaynak: AA

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