Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocuları tebrik etti - Spor

Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakaları sonunda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım ile tarihinde ilk kez 4 sıklette olimpiyat kotası almayı başaran milli sporcuları tebrik etti.

07.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:50Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocuları tebrik etti
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakaları sonunda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım ile tarihinde ilk kez 4 sıklette olimpiyat kotası almayı başaran milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları sonucunda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve 49 kiloda bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım'ı kutluyorum. Müsabakalar sonucunda 4 sıklette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alarak kadınlarda ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyatlarda mücadele etmeyi garantileyen milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran kadın milli tekvandocularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Rusya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:51 Medicalpark Batman Petrolspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
14:50 Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi - Spor
14:46 Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
14:46 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley... - Spor
14:41 PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması - Spor
14:39 Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu - Spor
14:25 Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi - Spor
13:25 Real Madrid Avrupa Süper Ligi için girişimlerini hızlandırdı - Spor
12:59 Ahmet Nur Çebi: TFF transfer yapamayacağımızı söylüyor - Spor
12:52 Kayserispor'da Berna Gözbaşı başkan seçildi - Spor
7.12.2019 14:59:59