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Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakaları sonunda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım ile tarihinde ilk kez 4 sıklette olimpiyat kotası almayı başaran milli sporcuları tebrik etti.

07.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:00Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocuları tebrik etti
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakaları sonunda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım ile tarihinde ilk kez 4 sıklette olimpiyat kotası almayı başaran milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları sonucunda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve 49 kiloda bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım'ı kutluyorum. Müsabakalar sonucunda 4 sıklette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alarak kadınlarda ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyatlarda mücadele etmeyi garantileyen milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran kadın milli tekvandocularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum"
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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