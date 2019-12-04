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Bakan Kasapoğlu, milli yelkencileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yelkencilerin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Olimpiyatlara katılmak sadece şahsınız için değil hepimiz için önemli bir misyon.

04.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:14Bakan Kasapoğlu, milli yelkencileri kabul etti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yelkencilerin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 'yi güzel bir şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Olimpiyatlara katılmak sadece şahsınız için değil hepimiz için önemli bir misyon. Herkese de böyle bir misyonu taşımak nasip olmaz. İnanıyoruz ki bizi gururlandıracaksınız." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, yelkende 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcular Ecem Güzel, Deniz Çınar ve Alican Kaynar ile bir araya geldi.
Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde; Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, gençler dünya Şampiyonu Yiğit Yalçın Çitak ile milli sporcular Berkay Abay, Uygar Kızılkaya ve Alican Uğurlu da yer aldı.
Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların son durumları hakkında bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın çok önemli bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Sizlere başarı diliyorum. Ne gerekiyorsa her türlü imkanımızla sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanınızdayız. Sizlerin ülkemizi çok güzel bir şekilde olimpiyatlarda temsil edeceğinize inanıyorum. Bu uzun bir süreç. İnanıyoruz ki yolun sonu çok güzel. Olimpiyatlara katılmak sadece şahsınız için değil hepimiz için önemli bir misyon. Herkese de böyle bir misyonu taşımak nasip olmaz. İnanıyoruz ki bizi gururlandıracaksınız. Sizin bu süreçteki grafiğiniz, gayretiniz takdire şayan. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın." diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığının, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, tam burslu eğitim görebilmesini içeren protokol hakkında bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "İmzalanan bu protokolle sizleri istediğiniz farklı branşlarda, kendinizi daha istekli gördüğünüz alanlara yönlendirme şansımız olacak." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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